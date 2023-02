Duizenden reddingwerkers proberen in de getroffen steden en dorpen mensen levend vanonder het puin te halen, maar hevige ­regen, sneeuwval, scheuren in ­wegen en ingestorte tunnels ­bemoeilijken hun werk. In Turkije heerst bovendien veel frustratie omdat de noodhulp te laat op gang komt en er te weinig manschappen zijn om alle nog levende slachtoffers tijdig vanonder het puin te halen.

Zuid-Turkije en Noord-Syrië zijn in de nacht van zondag op maandag getroffen door de zwaarste aard­beving sinds 1939, met een magnitude van 7,8. Het epicentrum lag bij de Turkse stad Gaziantep, waar zo’n twee miljoen mensen wonen. Appartementsgebouwen stortten er als kaartenhuisjes ineen, hele woonwijken liggen in puin. Net toen de reddingsacties op gang kwamen, vond een tweede aardbeving plaats, in het midden van Turkije, met een magnitude van 7,5.

De schade na twee verwoestende aardbevingen is in Turkije en Syrië niet te overzien. Duizenden gebouwen stortten in. De dodentol loopt nog uur na uur op.

Dat Turkije getroffen werd door een zware aardbeving is geen toeval. Het grootste deel van Turkije ligt op de Anatolische plaat, en die krijgt het hard te verduren. ‘De Arabische plaat schuift noordwaarts, waardoor de Anatolische plaat naar het westen ­geperst wordt, langs de Oost-Anatolische breuklijn in het zuiden en de Noord-Anatolische breuklijn in het noorden’, legt geoloog Manuel Sintubin uit.

Sinds 1900 stierven in Turkije ongeveer 90.000 mensen bij aardbevingen. ‘Cografya kaderdir’, luidt een Turkse gezegde. Dat betekent zoveel­ als: ‘De geografie bepaalt het lot.’ En dat is in Turkije, en helaas nu ook in Syrië, opnieuw heel toepasselijk.

Gaziantep

Het epicentrum van de eerste aardbeving bevond zich op 33 kilometer van de stad Gaziantep. Met 2 miljoen inwoners is dat de op vijf na grootste stad van Turkije. De aardbeving vond plaats om 4.17 uur lokale tijd (2.17uur Belgische tijd). De meeste inwoners lagen dus te slapen.

‘Mijn ouders en ik zijn net op tijd uit het gebouw geraakt, daarna stortte het in. Veel buren liggen nog onder het puin’, vertelde Turan Bekir (23) uit Gaziantep maandag aan De Standaard. ‘Ik schoot wakker door de heftige trillingen en maakte mijn ouders wakker. Sinds vannacht zijn we buiten aan het wachten. We proberen onze buren vanonder het puin te halen. We kunnen ze horen, het is de hel.’