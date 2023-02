De ontwikkeling van militaire drones gaat razendsnel, en hoewel ze minder krachtig zijn, kunnen ze veel schade aanrichten. Veel drone-afweer is daarentegen relatief ouderwets. Hoe onderschept Oekraïne de drones nu, en welke verdedigingsopties zijn in de maak?

Gaat Iran nu ook in Rusland zelf drones produceren? The Wall Street Journal onthulde deze week dat een hoge Iraanse delegatie in januari in Rusland de locatie van een nog te bouwen dronefabriek heeft ...