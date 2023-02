Nu ook officieel: Domenico Tedesco nieuwe bondscoach Rode Duivels

Het is nu officieel: Domenico Tedesco is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat heeft de Belgische voetbalbond woensdagochtend bekendgemaakt. De 37-jarige Duitser tekent een contract tot na het EK 2024. Om 16 uur geeft de Voetbalbond een persconferentie.

Tedesco brengt zijn vaste assistent Andreas Hinkel en keeperstrainer Max Urwantschky mee. Dat het nog meer dan een week na de het principeakkoord tussen de bond en Tedesco duurde, kwam doordat Tedesco zijn contract met zijn laatste club RB Leipzig nog diende af te handelen.

‘Vanaf het eerste gesprek voelde ik dat het goed zat, we zaten meteen op dezelfde golflengte’, zegt Tedesco. ‘Ik ben erg gemotiveerd en kan niet wachten om eraan te beginnen. Het is een grote eer voor mij om de nieuwe bondscoach van België te zijn!’

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! ?????? #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 8, 2023

Voor de Belgische voetbalbond (KBVB) is Tedesco een bewuste keuze. Tijdens de zoektocht naar een opvolger voor Roberto Martinez ondervond het management dat het niet de middelen heeft om een top­trainer genre Joachim Löw aan te trekken. Het kwam onvermijdelijk bij een tweede categorie uit, waar het van de nood een deugd maakte. Door te kiezen voor Tedesco kiest de bond voor een trainer met nieuwe denkbeelden, die zijn aanpak snel en succesvol kan doorvoeren en ook de nodige menselijke vaardigheden bezit om een groep mee te nemen.

Ook de aanstelling van Frank Vercauteren tot technisch directeur is officieel. Onze 66-jarige landgenoot verlaat Rusland, waar hij al enkele jaren samenwoonde met zijn vriendin en dochtertje. ‘Ik ben zeer enthousiast om deze nieuwe belangrijke stap in mijn loopbaan die ik al enige tijd aan het voorbereiden ben, aan te gaan’, zegt Vercauteren. ‘Het volstaat niet sterk te zijn op papier; het belangrijkste is om onze kwaliteiten om te zetten in resultaten op het veld.’

Op 24 maart volgt voor Tedesco al de vuurdoop, op de eerste speeldag in groep F van de kwalificaties voor het EK van 2024 in Duitsland. Dan spelen de Rode Duivels in de Friends Arena in Solna tegen Zweden. Enkele dagen later zou er in Keulen een oefeninterland volgen tegen Duitsland.