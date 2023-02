Strijdvaardige Biden zet extreme Republikeinen een hak in zijn State of the Union

Het gaat economisch goed met de VS, en de middenklasse gaat daar weldra de vruchten van plukken. Dat zei een van optimisme druipende president Joe Biden vannacht in zijn State of the Union. De alertheid waarmee de 80-jarige onbeschofte reacties counterde en improviserend in zijn voordeel draaide, waren verbluffend. Deze Biden is nog verdomd ambitieus.