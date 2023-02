LeBron James schrijft geschiedenis als NBA-topscorer aller tijden

LeBron James is dinsdag topscorer aller tijden geworden in de NBA. De 38-jarige small forward van de LA Lakers scoorde tijdens het duel met Oklahoma City Thunder zijn 38.388e punt.

Daarmee doet ‘King James’ beter dan de legendarische Kareem Abdul-Jabbar, bij wie de teller in 1989 stopte op 38.387. Ook Abdul-Jabbar speelde destijds voor de Lakers. Abdul-Jabbar had voor zijn record 1.560 wedstrijden nodig, James ‘slechts’ 1.410.

Het duel tussen de LA Lakers en Oklahoma City Thunder was nog niet afgelopen toen LeBron James het record brak door 36 punten te scoren in de wedstrijd. Wel werd de wedstrijd opmerkelijk genoeg een tijdlang onderbroken. Ploegmaats, fotografen, zijn vrouw en kinderen en zelfs zijn manager kwamen het terrein op voor een korte ceremonie. Ook vorig recordhouder Kareem Abdul-Jabbar kwam - met nog tien seconden te spelen in het derde van vier quarters - op het terrein voor felicitaties. Opvallend: de LA Lakers, de ploeg van James, stond op dat moment achter tegen Oklahoma, maar dat leek niemand te deren.

Het carrière­gemiddelde van LeBron James ligt op 27,2 punten per wedstrijd. Het is een onwaarschijnlijke prestatie en het strafste is dat ­LeBron op zijn 38ste nog steeds statistieken neerzet als in zijn beste jaren. Bovendien wil hij minstens doorgaan tot 2024-2025. Zo kan hij de eerste speler worden die de grens van 40.000 punten breekt én kan hij mogelijk nog de kleedkamer delen met zijn oudste, nu achttienjarige zoon.

Kareem Abdul-Jabbar feliciteert LeBron James. Foto: USA TODAY Sports

Is hij beter dan Kareem Abdul-Jabbar? Qua speelstijl zijn beiden moeilijk te vergelijken. Kareem moest het vooral hebben van blocks, rebounds en zijn niet af te stoppen skyhook, een haakworp die vanop grote hoogte vertrok, alsof de bal uit de lucht kwam vallen. ­LeBron is veel dynamischer en teert op assists, steals en spectaculaire power drives – onhoudbare rushes tot onder de ring. Het gaat ook over een heel ander tijdperk: zo bestond de driepuntslijn in de eerste tien jaar van Kareems carrière niet, en eens die er was, maakte hij maar één driepunter. Dat verklaart waarom LeBron zowat 150 wedstrijden en 2.000 pogingen minder nodig zal hebben voor zijn record.

James vindt alvast zelf dat hij de beste ooit is. ‘Iedereen heeft zijn favorieten en ik laat iedereen voor zichzelf beslissen wie dat is’, zei hij. ‘Ik weet wat mijn verdiensten zijn, wat ik elke avond toon, tot wat ik in staat ben. Ik heb het gevoel dat ik de beste ooit ben die deze sport heeft beoefend, maar er zijn zoveel grootheden. Ik ben gewoon blij daar deel van uit te maken.’

Foto: USA TODAY Sports