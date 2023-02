Zonnige woensdag met mistige ochtend

Na het optrekken van de mist in het westen, wordt het woensdag overal zonnig, bij maxima tussen 3 en 7 graden. De komende dagen verwacht het KMI meer bewolking, maar ook iets warmer.

De wind waait woensdag opnieuw overwegend zwak uit meestal zuidoostelijke richtingen. ‘s Avonds en ‘s nachts wordt het lichtbewolkt tot helder. In het tweede deel van de nacht schuift er vanaf het noordwesten vrij veel hoge bewolking over ons land, tegen de ochtend gevolgd door lage bewolking. De minima liggen tussen -2 en -8 graden. De zwakke zuidoostelijke wind draait naar het zuiden.

Donderdag neemt de bewolking boven het noordwesten verder toe, maar elders is het nog zonnig. In de namiddag is het vooral nog ten zuiden van Samber en Maas zonnig. Op enkele druppels na, blijft het droog. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 6 of 7 graden in het westen.

Vrijdag en tijdens het weekend wordt zwaarbewolkt zal het meestal zwaarbewolkt zijn, maar een paar graden zachter. De maxima kunnen tot 10 graden gaan. Het zal dan ook op de meeste plaatsen niet meer vriezen tijdens de nacht.

Vanaf maandag verwacht het KMI weer meer zon.