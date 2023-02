Biden looft in State of the Union ‘robuuste’ Amerikaanse economie en arbeidsmarkt

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de robuuste economie van de Verenigde Staten en de lage werkloosheid van 3,4 procent geprezen als een verdienste van zijn regering.Dat heeft hij dinsdagavond (plaatselijke tijd) gezegd in zijn tweede State of the Union-toespraak.

‘We hebben al 800.000 goed betaalde productiebanen gecreëerd, de snelste groei in 40 jaar’, zei Biden dinsdagavond (plaatselijke tijd) tijdens zijn State of the Union-toespraak voor het Congres in Washington. Biden kondigde ook aan dat er nog eens honderdduizenden banen bijkomen. ‘Ik bedoel in het hele land, niet alleen langs de kust, maar door het hele land.’

Happening Now: President Biden delivers the State of the Union address to a joint session of Congress. https://t.co/mzCN4SYpda — The White House (@WhiteHouse) February 8, 2023

De inflatie als gevolg van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne is nog steeds een groot probleem, zei hij, maar de brandstof- en voedselprijzen dalen nu weer in de VS. ‘We bevinden ons momenteel in een betere positie dan welk ander land ter wereld ook.’

Economisch gaat het momenteel relatief goed in de VS. De Amerikaanse economie is onlangs sterker gegroeid dan verwacht, waardoor de bezorgdheid over een recessie is afgenomen. Bovendien bloeit de arbeidsmarkt: de werkloosheid is begin dit jaar verrassend verder gedaald en bereikte het laagste niveau in meer dan 50 jaar. De werkloosheid is in januari gedaald tot 3,4 procent.

Uit recente gegevens blijkt ook dat de hoge inflatie in de grootste economie ter wereld op zijn retour is. Volgens enquêtes zijn de mensen in de VS echter niet bijzonder tevreden over Bidens economisch beleid.