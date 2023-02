Eerdere Chinese spionageballonnen boven VS werden niet allemaal tijdig opgemerkt

De Chinese ballon die vorige week in het Amerikaanse luchtruim gezien werd, is zeker niet de eerste die het land de afgelopen vijf jaar bespioneerd heeft. Eerdere ballonnen werden door de autoriteiten niet als zodanig herkend, of zelfs helemaal niet opgemerkt.

Dat schrijven Amerikaanse media dinsdag na een persconferentie van generaal Glen VanHerck, verantwoordelijk voor de beveiliging van het Noord-Amerikaanse luchtruim. ‘Het was mijn taak om deze dreigingen te detecteren en ik moet toegeven dat we daar niet in zijn geslaagd’, aldus VanHerck. Hij spreekt van een ‘zorgwekkende tekortkoming’ die ‘onderzocht moet worden’.

Gedurende de periode dat Donald Trump president van de Verenigde Staten was vloog er zeker drie keer een Chinese spionageballon boven het land, onder de huidige regering van Joe Biden zou het minimaal één keer eerder gebeurd zijn.

Enkele van de ballonnen werden geclassificeerd als onverklaarbaar fenomeen en overgedragen aan een Pentagon-taskforce belast met het onderzoeken van ufo’s. Zeker drie van de ballonnen werden boven de Atlantische Ocean door de Amerikaanse luchtmacht neergeschoten, nadat ze boven militaire bases in onder meer Texas, Florida, Hawaii en Guam gevlogen hadden.

De ontdekking van de ballon van vorige week heeft de verstandhouding tussen de twee landen opnieuw op scherp gezet. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zou deze week een bezoek brengen aan China, maar heeft dit afgezegd.

China houdt vol dat de ballon slechts informatie over het weer verzamelde. Biden benadrukte maandag nog dat het incident ‘de relatie tussen China en de Verenigde Staten niet verslechtert’.