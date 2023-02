Bouw van Oosterweeltunnel mag voorlopig doorgaan

De aanleg van een tunnel onder de Schelde, een deel van de Oosterweelverbinding, kan doorgaan. Enkele actiegroepen hoopten dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning daarvoor met hoogdringendheid zou schorsen. De rechter wees die hoogdringendheid af.

Bouwheer Lantis nodigde meteen de media uit om de start van de grondbemalingswerken, woensdag, bij te wonen. Die werken vormen de eerste stap naar de bouwkuipen waarin later de tunnelmonden van de Oosterweeltunnel worden geïntegreerd. Ondertussen wordt in Zeebrugge de tunnel gebouwd, die het sluitstuk moet worden van de vierde Scheldeoeververbinding. Het water dat Lantis oppompt, wordt van PFAS gezuiverd en afgevoerd naar het nabijgelegen natuurgebied Blokkersdijk.

Enkele milieuorganisaties betwisten de vergunning die minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voor de werken had afgeleverd. Volgens de actiegroepen – onder meer Climaxi en OnzeMobiliteit – kan het water onvoldoende worden gezuiverd. Ze hoopten daarom de werken stop te zetten met een procedure bij hoogdringendheid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar de rechter wees die hoogdringendheid af.

Er volgt allicht wel een procedure ten gronde, waarbij de Raad de omgevingsvergunning alsnog kan vernietigen. Maar dat kost tijd, en intussen gaan de werken door.

Demir opgetogen

Minister Demir reageerde opgetogen op de uitspraak van de Raad. Ze wijst erop dat een andere milieuorganisatie, Natuurpunt Waasland, de actie van Climaxi betreurde. Het lozingswater versterkt immers het natuurgebied Blokkersdijk. In het parlement vroeg de minister zich af waar het Climaxi juist om te doen was: ‘Milieubescherming of een ideologisch gevecht tegen Oosterweel en het Toekomstverbond?’

Eerder sloot bouwheer Lantis samen met enkele milieuorganisaties (waaronder Natuurpunt en de Bond Beter Leefmilieu) een overeenkomst waarbij afspraken werden gemaakt over de aanpak van de PFAS-vervuiling die ook de Oosterweelwerf heeft aangetast. Andere organisaties (zoals Greenpeace) weigerden het akkoord te ondertekenen. Climaxi nam niet deel aan de gesprekken.