Wie gelooft die ‘vrouwenmagnette’ nog?

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Tureluurs (1)

Eric Van Rompuy (CD&V) mag dan al even uit het parlement zijn verdwenen, als voorzitter van de CD&V-senioren blijft hij de politiek gadeslaan. Franstalig onderzoek wees onlangs uit dat het absoluut niet goed zit met het vertrouwen van de Belg in het parlementaire systeem. Van Rompuy denkt op Facebook te weten waarom. ‘Elke dag lezen we nieuwe verklaringen van regeringsleden over de kernuitstap, stikstof, migratie, fiscale ballonnetjes, justitie… De bevolking wordt tureluurs van zoveel profilering en weet niet meer wat ze moet geloven.’

Geduld (1)

Alle aandacht gaat vandaag naar het gevoelige grapje van PS-voorzitter Paul Magnette in Dag Allemaal. ‘Walen genieten graag van het leven. Is dat zo verkeerd?’, reageerde hij op het cliché dat Vlamingen harde werkers zijn, terwijl de Waal liever op zijn luie krent zou blijven zitten. Dat veroorzaakte meteen een storm van Vlaams protest. Maar Magnette preciseerde in dat interview ook meteen waar hij dan precies van geniet: zuurdesembrood bakken en tuinieren.

‘Da’s een oefening in geduld, omdat je ’t deeg moet laten gisten. Geduld is altijd mijn zwakke punt geweest’, aldus Magnette. ‘Bovendien ben ik een slechte slaper, en als ik opsta, wil ik iets om handen hebben. Ik heb muziek geprobeerd, maar daarvoor heb ik geen talent. Ik heb ook een serre met tomaten en samen met een vriend verzorg ik ook een “voedselbos”, met fruitbomen.’

Tureluurs (2)

‘Zal dat opbod van beloftes en immobilisme blijven voortduren?’, raast Van Rompuy voort op Facebook. ‘Wie gelooft die mensen nog? Beseft men niet dat de samenleving in diepe crisis verkeert en dat de bevolking op zoek is naar hoop en houvast?’ Van Rompuy eindigt met een heldere opdracht. ‘Het succes van de populistische leiders elders in de wereld maakt mij ongerust. Angst omzetten in hoop is de opdracht van democratische politici.’

Geduld (2)

Of Magnette ooit al gehoord heeft dat hij sterk lijkt op acteur Jason Statham, wilde Dag Allemaal nog weten. ‘Wie is dat?’, antwoordde Magnette. ‘Wat ik wél al gehoord heb, is dat ik op Dr. House lijk. (lacht) Veel vrouwen vinden zo’n ruig type niet onaantrekkelijk.’ Met de vraag of hij zelf dan zo’n ‘vrouwenmagnette’ is, moest de PS-voorzitter eens lachen. ‘Men zegt weleens dat macht erotiseert. Dat heb ik nog niet kunnen verifiëren. Ik ben al vijftien jaar samen met mijn partner, Maud.’