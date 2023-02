Met man en macht wordt in Turkije en Syrië gezocht naar overlevenden onder het puin. De reddingswerkers worden niet alleen bemoeilijkt door de harde weersomstandigheden – de koude, regen en zelfs sneeuw – maar door de aardbevingen zitten veel regio’s ook zonder stroom. ‘Het is nu een race tegen de klok’, benadrukt Tedros Ghebreyesus, de algemeen directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), op een persconferentie in Genève. ‘Elke minuut, elk uur dat passeert, verkleinen de kansen om nog overlevenden te vinden.’ Klik op de eerste foto om de hele reeks te bekijken.