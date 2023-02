Boeren dreigen met rechtszaak als Jambon Europese miljoenen niet snel vrijgeeft

De Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en BioForum pikken het niet langer dat voor honderden miljoenen aan landbouwsteun geblokkeerd blijft. Als de Vlaamse regering tegen vrijdag geen oplossing vindt, stappen ze naar de rechter.

De landbouworganisaties Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en BioForum hebben een ingebrekestelling gestuurd naar Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Aanleiding is het gebrek aan uitvoering van het zogenoemde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

• Demir haalt CD&V bloed vanonder nagels over landbouw

Het dossier ettert al langer. Minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) probeert al verschillende weken om het dossier over de toekenning van 300 miljoen Europese landbouwsubsidies door de Vlaamse regering te loodsen. Dat is een eerste schijf van in totaal 1,6 miljard euro aan steun die onder meer de landbouwsector moet vergroenen. Vlaanderen kan aanspraak maken op die subsidies als haar strategisch landbouwbeleid past in het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Steun in ruil voor toegevingen stikstof?

Brouns kreeg al groen licht van Europa, maar het is nog altijd wachten op een gunstige beoordeling van het milieu-effectenrapport (MER) dat het dossier begeleidt. Die beoordeling moet komen van het Agentschap Natuur en Bos, dat onder voogdij van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) valt. CD&V verdenkt Demir ervan de miljoenensteun in te houden om de christendemocraten tot toegevingen te dwingen in het stikstofdossier.

CD&V bewandelde lang de omgekeerd weg: eerst het GLB deblokkeren vooraleer er met stikstof kan geland worden. Maar die volgorde lijkt ook Jambon af te wijzen. De twee dossiers haken stilaan aan elkaar binnen de Vlaamse regering. Nochtans zwaait Brouns met een brief van een ‘ernstig bezorgde’ Europees commissaris voor Landbouw, ­Janusz Wojciechowski. Als het plan niet tijdig wordt geïmplementeerd, moet Vlaanderen zelf 300 miljoen bij elkaar zoeken, waarschuwt Brouns.

‘Ongezien precedent’

Ook de landbouwsector wordt stilaan zenuwachtig over de blokkering. ‘Deze niet-uitvoering van een Europese verplichting is een ongezien precedent’, klinkt het in het persbericht. ‘De impact voor landbouwers is bijzonder negatief: het ondergraaft hun inspanningen om verder te verduurzamen én hun concurrentiepositie op de eengemaakte Europese markt. We manen de Vlaamse regering aan uiterlijk op 10 februari uitvoering te geven aan het door Europa goedgekeurde strategisch plan, en dat door de goedkeuring te geven aan de uitvoeringsbesluiten’, aldus de drie landbouworganisaties.

Het blijft niet bij een vriendelijk verzoek. ‘Als dat niet gebeurt, hebben Boerenbond, ABS en BioForum geen andere keuze dan de nodige gerechtelijke stappen te ondernemen om, met inbegrip van een klacht bij de Europese Commissie, de Vlaamse regering tot die tenuitvoerlegging te dwingen,’ zo klinkt het. Morgen gaat de Boerenbond ook actievoeren op het Martelaarsplein om de Vlaamse regering verder onder druk te zetten.

‘Beste antwoord is snel landen in alle dossiers’

Alvast het kabinet van Demir blijft rustig onder het dreigement. ‘Voor elke landbouworganisatie die naar de rechtbank wil gaan, is er een milieuorganisatie die naar de rechtbank dreigt te gaan. Het beste antwoord daarop is snel landen in alle dossiers, met een goed akkoord’, zo zegt woordvoerder Andy Pieters.