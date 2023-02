Hoe één ballon de spanningen tussen China en Amerika sterk doet oplopen

Eén goed gerichte raket, dat was het enige wat een Amerikaanse straaljager afgelopen weekend nodig had om een Chinese ballon uit de lucht te schieten aan de Amerikaanse Oostkust. De VS beschuldigen China van spionage, China noemt het neerhalen van de ballon dan weer een totaal overdreven reactie. Eén ding is zeker: dit incident komt de relatie tussen beide landen niet ten goede. En dat is voor niemand goed nieuws.





VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Roeland Termote| Presentatie Niels De Keukelaere| Redactie Bart Dobbelaere, Sophie Faict| Eindredactie Niels De Keukelaere, Sophie Faict| Audioproductie Tom Soetaert| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.