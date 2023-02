Ook Belgische muzikanten proberen de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië te helpen. De band Ila veilt een huiskamerconcert. ‘Mijn vader ziet zijn thuisstad volledig verdwijnen.’

Na twee zware aardbevingen zondagnacht en maandag is de schade in Turkije en Syrië amper te overzien. De dodentol liep al op tot ruim 5.000 slachtoffers. Duizenden reddingswerkers proberen in de getroffen ...