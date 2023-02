Euronav verliest eerste rechtszaak tegen Frontline

De Belgische oliereder Euronav heeft aan het kortste eind getrokken in een eerste rechtszaak tegen het afblazen van het fusieakkoord door Frontline.

De Cypriotische oliereder Frontline heeft dinsdag kort na de middag meegedeeld dat de spoedarbitrage die door de Belgische olierederij Euronav was gevraagd, volledig in het nadeel van Euronav is uitgedraaid. Euronav was een arbitrageprocedure begonnen omdat het vond dat de eenzijdige verbreking van het fusieakkoord door Frontline in strijd was met wat er in de overeenkomst was afgesproken.

Begin juli vorig jaar maakten de twee bekend dat ze volledig wilden fuseren. De Belgische oliereder vindt nu dat Frontline geen bevredigende reden heeft gegeven voor het afblazen van die deal. Frontline kondigde op 8 januari aan dat het een punt zette achter de overeenkomst.

Euronav liet een paar uur na de mededeling van Frontline ook zelf weten dat de arbitragerechtbank heeft geoordeeld dat zijn verzoek om (voorlopige) maatregelen tegen het afblazen van de deal is afgewezen, omdat de rechtbank geen urgentie kon vaststellen.

Volgens Frontline is de Belgische oliereder veroordeeld tot de betaling van alle kosten voor de arbitrageprocedure. ‘Deze beslissing versterkt het standpunt dat de beslissing om de combinatie­overeenkomst te beëindigen, volledig rechtmatig was’, besluit het.

De uitspraak verzwakt mogelijk de positie van Euronav om verder te procederen. De Belgische oliereder is de voorbije weken een tweede arbitrageprocedure ten gronde begonnen, waarbij het een schadevergoeding eist van Frontline. Volgens de zakenkrant De Tijd eist Euronav een bedrag van enkele tientallen miljoenen euro’s.

Compromis verworpen

Maandagavond laat was er ook duidelijkheid gekomen over de aanvraag van de familie Saverys – de grootste aandeelhouder van Euronav – om op korte termijn een bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen. Die zal plaatsvinden op 23 maart. De familie Saverys wil dat de aandeelhouders zich uitspreken over het ontslag van alle huidige bestuurders en vraagt ook te stemmen over de aanstelling van vijf nieuwe bestuurders, die ze zelf naar voren schuift. Bij die vijf zitten onder meer Marc Saverys, die in de jaren 90 Euronav heeft opgericht, en Julie De Nul, dochter van de topman van het Belgische baggerconcern Jan De Nul.

Een compromisvoorstel van Euronav om de raad van bestuur aan te vullen met telkens twee vertegenwoordigers van de familie Saverys en van Frontline, leverde alvast niets op. De familie Saverys heeft het verworpen, meldde de Belgische oliereder nog.