‘Weinig waarschijnlijk’ dat spectaculaire drone op WK veldrijden ook wordt ingezet bij een wegkoers

Niet alleen de strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert ging dit weekend over de tongen. De ronduit spectaculaire beelden van een drone in de slipstream van de renners maakten indruk.

Is dit de toekomst? Zien we straks een drone met camera in het spoor van – alweer – Wout van Aert en Mathieu van der Poel wanneer ze de Oude Kwaremont omhoog spurten? ‘Ik vrees van niet’, zegt Jan Crommelinck van Aeroplayfilms, de man die in Hoogerheide achter het ‘stuur’ van de drone zat. ‘Volgens de wetgever mogen we niet vliegen op plaatsen waar publiek staat.’

En er zijn nog andere bezwaren, zegt Gunther Herregodts, al jarenlang VRT-regisseur van de grootste wielerwedstrijden. ‘In eerste instantie de batterij. Zo’n drone kan niet lang in de lucht blijven. Bovendien moet er visueel contact zijn tussen de bestuurder van de drone en zijn toestel. Je kan moeilijk een drone over de Koppenberg laten vliegen als de bestuurder in Oudenaarde zit. Bovendien denk ik dat een drone niet snel genoeg kan vliegen om, bijvoorbeeld, een spurtend peloton te volgen. En dan is er ook het veiligheidsaspect. Een drone kan crashen, hé.’

Flyline

Niet dat de VRT nog nooit een drone heeft ingezet. Herregodts: ‘Op het BK veldrijden in Antwerpen hebben we beelden geschoten met een drone. Maar dat kon alleen van boven de Schelde. Wat we wel gebruiken, is een flyline. Dat is vergelijkbaar met een drone, maar dan wel een die aan een kabel hangt.’

Voor het wegwielrennen zijn er andere manieren om spectaculaire beelden te schieten. ‘Ik denk aan kleine cameraatjes op de fiets, helm of kledij’, vertelt Herregodts. ‘Het enige probleem is dat de toppers vaak neen zeggen wegens het gewicht. In de Formule 1 lossen ze dat anders op. De wagens die geen camera aan boord hebben, krijgen een vergelijkbaar gewicht mee.’