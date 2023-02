VTM 2 lanceert als eerste zender ter wereld spin-off ‘Blind getrouwd’

VTM 2 gaat als eerste zender ter wereld de spin-off Gestrand op Honeymoon Island uitzenden, een kruising tussen een dating- en survivalprogramma.

Net zoals Blind getrouwd – dat oorspronkelijk Married at first sight heette – is het format Gestrand op Honeymoon Island van Deense makelij, maar VTM 2 is wereldwijd de eerste zender die het programma effectief zal produceren.

‘Het is niet eenvoudig om nieuwe formats te lanceren’, zegt channel manager Kristine Willems. ‘Maar het geloof in het idee van Snowman (het Deense productiehuis, red.) is zo groot, dat we wel het lef moesten hebben om als eerste te springen.’

Het programma lijkt een soort combinatie van Blind getrouwd en Expeditie Robinson. De koppels worden gematcht na een speeddate van zo’n 30 seconden en zijn daarna volledig op elkaar aangewezen. Belangrijke voetnoot: in tegenstelling tot Blind getrouwd, waar experts al maanden voor de camera’s draaien bezig zijn met het screenen van potentiële matches, wordt het huwelijk hier niet opgenomen in het wetboek. Het is een louter ceremoniële aangelegenheid.

Het wordt dus vooral een relatietest nog voor er goed en wel sprake is van een relatie. Een startdatum voor het programma geeft VTM 2 nog niet mee, maar lang zullen realityliefhebbers niet moeten wachten. Gestrand op Honeymoon Island wordt nog dit voorjaar op de buis verwacht.