Baby na 29 uur van onder puin gered

Een baby van zes maanden oud is 29 uur na de aardbeving in de Turkse provincie Hatay uit het puin gehaald, samen met haar moeder.

De baby, Ayse Vera, werd voorzichtig in een dekentje gewikkeld en door de hulpverleners uit het puin gedragen. Even later volgde haar moeder, de 30-jarige Hulya Yilmaz, die ondersteund moest worden. Ze werden beiden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.

Hulya Yilmaz wordt door hulpverleners uit het puin geholpen. Foto: getty

De moeder en haar dochter overleefden meer dan een dag in het donker, gevangen in het puin van hun woning. Het gebouw waar ze woonden, was door de zware aardbeving ingestort.

De reddingswerkers hadden volgens Turkse media een stem gehoord tijdens hun zoekactie. Zo konden ze de twee slachtoffers lokaliseren en uiteindelijk bevrijden. Intussen gaan de reddingsacties voort in het zwaar getroffen gebied.

Foto: getty

De provincie Hatay grenst aan Syrië en werd zwaar getroffen door de aardbevingen.