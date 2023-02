Mensensmokkelnetwerk met Chinese prostituees opgerold in centrum Brussel

Bij een inval van de federale politie afgelopen nacht op talloze locaties in de beruchte Alhambrawijk in het centrum van Brussel is een mensensmokkelnetwerk met Chinese prostituees opgerold. Daarbij werden 25 verdachten aangehouden en 20 vermoedelijke slachtoffers aangetroffen.

Buurtbewoners van de Brusselse Alhambrawijk – de wijk ruwweg tussen het De Brouckereplein en de Kleine Ring – klagen al jarenlang over de overlast die de openlijke straatprostitutie er veroorzaakt. Begin vorig jaar luidden zij ook de alarmbel over een nieuw fenomeen in hun woonbuurt: een influx van (vermoedelijk) Chinese prostituees. De klanten van die prostituees werden op straat geronseld door medeplichtigen. Daarna werden zij naar appartementen in de wijk gebracht, waar ze de prostituees zelf te zien kregen en een keuze konden maken. Voor vijftig euro kregen klanten vervolgens ‘een all-in beurt’.

Een maand geleden drong het buurtcomité Alhambra nogmaals aan op actie. Die is er nu geweest. In de nacht van maandag op dinsdag is de federale politie binnengevallen op zesentwintig adressen, bevestigt het federaal parket aan De Standaard. Bij die actie, onder leiding van een Gentse onderzoeksrechter, werden 25 verdachten opgepakt en 20 vermoedelijke slachtoffers aangetroffen. De slachtoffers werden opgevangen door een gespecialiseerd hulpcentrum. Ook in Spanje werd een verdachte opgepakt, met het oog op een overlevering aan ons land.

Alle slachtoffers en 22 van de 25 verdachten hebben volgens het federaal parket de Chinese nationaliteit. Drie verdachten hebben de Belgische nationaliteit.

Ook invallen buiten Brussel

Van buurtbewoners verneemt De Standaard dat de politie al zeker binnenviel in panden in de Koopliedenstraat, Sint-Rochusstraat, Bloemenstraat en de Sint-Pietersstraat in Brussel. Op die laatste locatie staat een Chinese supermarkt. Familie van de uitbater zou volgens bronnen appartementen boven die supermarkt hebben verhuurd aan het prostitutienetwerk.

Het federaal parket meldt dat er daarnaast ook invallen zijn geweest in Antwerpen, Charleroi, Leuven en Neufchâteau.

‘Sinds enkele jaren neemt in België de aanwezigheid van Chinese sekswerkers toe, met een zwaartepunt in Brussel. Tijdens de coronacrisis werden de activiteiten vooral zichtbaar in de Brusselse Alhambrawijk’, meldt het federaal parket in een persbericht. ‘De federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen startte, in opdracht van het federaal parket en onder leiding van een onderzoeksrechter in Gent, een onderzoek naar een criminele organisatie die Chinese vrouwen overbracht naar Europa en hen dwong zich te prostitueren. Na intensief onderzoek kon de organisatie in beeld gebracht worden.’

Online seksadvertenties

Volgens het persbericht ronselde de organisatie vrouwen in China met als doel om hen over te brengen naar Europa. Hier werden ze gedwongen om zich te prostitueren. Klanten werden gerekruteerd via online advertenties en bij hotels en vakantieverblijven. Afspraak konden ook gemaakt worden via gespecialiseerde websites voor seksadvertenties.

‘De slachtoffers werden veelvuldig verplaatst van locatie binnen Europa en dienden een groot deel van hun geld af te geven’, vervolgt het persbericht. ‘Een aanzienlijk deel van de slachtoffers had daardoor geen legale verblijfsstatus meer, waardoor de afhankelijkheid van de criminele organisatie nog toenam. De criminelen misbruikten die precaire situatie om hen op diverse vlakken uit te buiten. Ze verwierf zo grote sommen geld die getransfereerd worden naar het buitenland, zowel via legale als via illegale kanalen.’