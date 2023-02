Salman Rushdie na eerste interview sinds aanslag: ‘Zo zie ik er echt uit’

De Brits-Amerikaanse auteur Salman Rushdie zegt in het eerste interview sinds hij werd neergestoken dat hij nog altijd lichamelijke moeilijkheden ondervindt. Maar hij voelt zich dankbaar dat hij de aanslag heeft overleefd.

In The New Yorker staat het eerste interview met Rushdie sinds hij op 12 augustus 2022 werd neergestoken in de Amerikaanse staat New York.

‘Ik vond het heel, heel moeilijk om te schrijven. Ik ga zitten om te schrijven en er gebeurt niets. Ik schrijf, maar het is een mengeling van leegte en onzin, dingen die ik schrijf en de volgende dag verwijder’, zegt de 75-jarige auteur. ‘PTSS (posttraumatische stressstoornis, nvdr.) bestaat, weet je.’

Het schrijven verloopt voor Rushdie ook op lichamelijk vlak moeilijk, omdat hij in sommige vingers geen gevoel meer heeft. ‘Ik heb het al beter gesteld’, aldus de schrijver. ‘Maar gezien de gebeurtenissen gaat het niet zo slecht met me.’

Rushdie lag na de aanval wekenlang in het ziekenhuis. De auteur verloor door de aanval ook het zicht aan één oog. Maar hij wil niet in de val van bitterheid trappen. ‘Ik heb veel geluk gehad, ik voel vooral dankbaarheid.’

Op Twitter plaatste hij en foto van zichzelf met als bijschrift: ‘De foto in The New Yorker is dramatisch en krachtig, maar zo zie ik er echt uit.’ (Zie foto bovenaan)

David Remnick on the defiance of Salman Rushdie https://t.co/MgD6ieG1Ne — New Yorker Fiction (@NYerFiction) February 6, 2023

Het interview in The New Yorker vond plaats naar aanleiding van de Amerikaanse release van zijn nieuwste boek Victoriestad. De roman was afgerond toen Rushdie zes maanden geleden werd aangevallen.