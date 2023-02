Twee personen opgepakt na zoektocht naar ‘gewapende verdachten’ in Europese wijk

Na een grootscheepse politieactie in de Europese wijk zijn twee verdachten opgepakt. Dat meldt het Brussels parket. Het zou gaan om een foutgelopen verkoop van luxe-horloges.

De grootscheepse politieactie in de Boduognatusstraat, in de Europese wijk in Brussel, werd maandagavond rond 23 uur afgrond. ‘Het gaat volgens de eerste gegevens om een verkoop van luxe-horloges die fout is gelopen en waarbij de verdachten vuurwapens zouden gebruikt hebben’, duidt het parket.

‘Omstreeks 18 uur kreeg de politie melding van een incident in de Europese wijk’, liet parketwoordvoerder Willemien Baert maandagavond weten. ‘Enkele gewapende verdachten zouden zich verschanst hebben in de omgeving. De politie had de wijk afgesloten en ging op zoek naar die personen. Daarbij werd gebruikgemaakt van een helikopter van de federale politie.’

Ook de Brusselse brandweer stond stand-by.