Zonnig maar koud

Dinsdag start koud en in vele streken zonnig met de eerste uren nog kans op aanvriezende mist in het centrum en het westen. Geleidelijk verschijnt ook daar de zon.

De maxima schommelen tussen 1 en 4 graden in Hoog­ België en 3 tot 5 graden elders. De wind waait meestal zwak tot matig. Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor CO-intoxicatie.

Dinsdagnacht blijft het veelal helder. De minima liggen tussen ­-2 en -­6 graden bij een meestal zwakke wind.

Woensdagochtend is er eerst kans op aanvriezende mist in het westen van het land maar geleidelijk lost het ochtendgrijs er op en wordt het zoals elders zonnig. De maxima schommelen rond 6 graden in het centrum. De wind is zwak.

Donderdag is het eerst zonnig. In de loop van de dag komt een storing echter uitdoven boven onze regio met vooral in de namiddag meer bewolking vanuit het westen. Het blijft zo goed als droog. De wolken bereiken het oosten en zuiden van het land pas tegen het einde van de namiddag. De maxima schommelen rond 4 à 5 graden in het centrum.

Vrijdag start de dag met wolkenvelden en vooral over het zuiden eventueel aanvriezende mist. Geleidelijk echter wordt het overal vrij zonnig. De maxima schommelen rond 5 graden in het centrum.

Zaterdag zorgen restanten van storingen voor veel bewolking. Het blijft wel droog. De maxima schommelen tussen 3 en 9 graden.

Het KMI signaleert ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn of braakneigingen want die kunnen een gevolg zijn van CO­-intoxicatie.