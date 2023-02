Rode Kruis Vlaanderen opent rekeningnummer na zware aardbeving

Rode Kruis Vlaanderen heeft 200.000 euro vrijgemaakt uit het noodhulpfonds om humanitaire steun te bieden bij de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het Rode Kruis lanceert ook een rekeningnummer waarop Vlamingen nog een extra steentje kunnen bijdragen.

‘Onze collega’s van de Turkse Rode Halve Maan, de Syrische Rode Halve Maan en het internationale Rode Kruis kunnen momenteel alle hulp gebruiken’, aldus Sofie De Jaeger, manager Internationale samenwerking van Rode Kruis Vlaanderen. Het aantal slachtoffers in de getroffen regio blijft stijgen en het einde is nog niet in zicht.

‘Het spreekt dus voor zich dat de noden ter plaatse enorm hoog zijn. We maken dan ook nu meteen 200.000 euro vrij uit het noodhulpfonds, voor humanitaire bijstand in Turkije en Syrië. Dat geld zal ingezet worden om aan de eerste acute noden tegemoet te komen. Denk bijvoorbeeld aan voedsel, water, hygiënische kits en medische hulp, maar ook aan onderdak: tenten, bedden, slaapzakken, dekens enzovoort.’

Die 200.000 euro wordt ofwel via partnerverenigingen in het netwerk van het Rode Kruis ingezet – zoals bijvoorbeeld de Duitsers, de Noren of de Denen – ofwel via de Internationale Federatie van het Rode Kruis. Zij zijn namelijk allemaal actief ter plaatse.

‘Ook de hulp van de Vlamingen is meer dan welkom, zodat onze collega’s van de verschillende nationale en internationale Rode Kruisverenigingen hun humanitaire steun kunnen blijven bieden. Het is intussen immers duidelijk dat de noden ter plaatse ook nog een lange tijd hoog zullen blijven.’

Wie een steentje wil bijdragen, kan dat doen via rodekruis.be/aardbeving of het Rode Kruis Vlaanderen rekeningnummer BE93 0000 0065 6667, met vermelding ‘aardbeving’.