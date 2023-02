‘Omdat het huidige aanbod niet volstond’, brengt uitgeverij Van In een ‘eigentijdse Vlaamse methode’ voor islamitisch godsdienstonderwijs uit. ‘We zullen zeker de wetenschap niet tegenspreken’, zegt coördinator Mohamed El Fadili.

De Vlaamse uitgeverij Van In had interesse om een methode voor islamitisch godsdienstonderwijs uit te werken. In september zal er een boek zijn voor het eerste en derde jaar. Volgend jaar voor het tweede ...