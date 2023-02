Vlaanderen gooide Wallonië uit cruciale database voor vrachtvervoer

Uit onvrede over onbetaalde rekeningen maakte Vlaanderen een database voor gevaarlijke wegtransporten ontoegankelijk voor Wallonië. Waalse vrachtwagenchauffeurs konden daardoor meer dan een maand lang een cruciale vergunning niet vernieuwen.

Vrachtwagenchauffeurs die gevaarlijke goederen willen vervoeren – bijvoorbeeld vuurwerk of bepaalde chemicaliën ­– moeten daarvoor een ADR-opleidingsgetuigschrift kunnen voorleggen. Daarmee bewijzen ze dat ze opgeleid zijn om op een veilige manier met die goederen om te gaan. Een vrachtwagenchauffeur moet zijn getuigschrift bovendien iedere vijf jaar vernieuwen. Als de chauffeur dat niet doet, dan riskeert hij hoge geldboetes.

Sinds 1 januari konden Waalse vrachtwagenchauffeurs dat cruciale attest niet meer aanvragen of vernieuwen. Dat had een communautaire oorzaak. Bij de zesde staatshervorming, doorgevoerd in het najaar van 2011, werden heel wat mobiliteitsbevoegdheden geregionaliseerd. De centrale database met alle ADR-getuigschriften kwam zo in handen van het Vlaams Gewest, dat ook opdraait voor alle beheerskosten. Wallonië en Brussel mogen de Vlaamse IT-infrastructuur weliswaar ook gebruiken om voor ‘hun’ chauffeurs getuigschriften aan te vragen, maar moeten in ruil daarvoor een jaarlijkse vergoeding betalen aan Vlaanderen.

Brussel betaalde die rekeningen plichtsgetrouw. Maar Wallonië niet. Al vele jaren niet, zo blijkt: sinds 2016 liet Wallonië de Vlaamse rekeningen openstaan. In totaal werd zo een schuld van 300.000 euro opgebouwd, vernam De Standaard.

Vijftien dagen geduld

Vlaanderen tolereerde die situatie jarenlang – tot begin dit jaar. Op 1 januari werden Waalse gebruikers onherroepelijk buitengesloten van het platform. ‘Na jaren van onbetaalde rekeningen wilden we Wallonië een duidelijk signaal geven’, zegt Nick Arys, woordvoerder van het departement Mobiliteit. ‘Eigenlijk zou elk gewest zijn eigen database aanleggen. Er zijn uiteindelijk andere afspraken gemaakt. Het is voor ons geen probleem dat Wallonië onze IT-infrastructuur gebruikt. Maar dan moet het de rekeningen wel betalen.’

Door het Vlaamse besluit dreigden volgens het vakblad Transportmedia ‘honderden’ Waalse vrachtwagenchauffeurs op korte termijn hun ADR-certificaat te verliezen. Ze zouden dan ook geen gevaarlijke wegtransporten meer kunnen uitvoeren. Het leidt tot grote zenuwachtigheid binnen de Waalse transportsector. Ook de Waalse regering maakt zich ‘grote zorgen’, bevestigt een woordvoerder van Philippe Henry (Ecolo), de Waalse minister van Mobiliteit. ‘Uiteraard vinden ook wij deze situatie onaanvaardbaar. Maar wij weten zelf pas sinds vorige week donderdag dat we deze schuld hebben openstaan bij Vlaanderen’, klinkt het. ‘Hoe dit is gebeurd, weten we niet.’

Volgens de woordvoerder van Henry werd vorige donderdag wel meteen ‘alle benodigde informatie’ ingewonnen. ‘Het is nu wachten op het finale akkoord van de administraties, maar we verzekeren dat onze schuld aan Vlaanderen binnen nu en vijftien dagen zal worden betaald.’

Ook het Vlaamse departement Mobiliteit kreeg vanuit Wallonië al de bevestiging dat alle openstaande facturen ‘snel’ zullen worden betaald. Daarmee lijkt de kous af. Arys: ‘Nu dat is opgeklaard, krijgt Wallonië natuurlijk weer de volledige toegang tot de database.’