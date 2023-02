‘Respectloos gedrag! Intimidatie! Vernielingen!’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Actie!

De hoofdkwartieren van de PS, MR en Ecolo werden maandagochtend belaagd door activisten. Volgens het persagentschap Belga ging het in de eerste plaats om boze burgers. Volgens Le Soir was het een allegaartje van vakbondsmilitanten en eco-activisten. Ze wilden in ieder geval van de wekelijkse partijbureaus gebruikmaken om hun grieven rond koopkracht, energieprijzen en ecologie over te maken aan de kopstukken van de drie partijen. En als dat niet mocht – en dat mocht niet – wilden ze ontvangen worden door de voorzitters.

Bij Ecolo lukte dat. De actievoerders kregen een gesprek met voorzitter Jean-Marc Nollet. Bij MR moesten ze met iets minder genoegen nemen. Ze werden er ontvangen door David Leisterh, de Brusselse MR-voorzitter, omdat MR-baas Georges-Louis Bouchez niet beschikbaar was. Bouchez had wel tijd om een tweet in hun richting te lanceren. ‘De actie van activisten aan de partijhoofdkantoren is schandalig. Die militanten besmeuren de eisen die ze uitdragen door respectloos gedrag, intimidatie en vernielingen. Het klimaat en het sociaal welzijn verdienen beter!’

Bezet!

Bij de groenen en de liberalen waren de acties al bij al snel afgelopen. Na de respectievelijke gesprekken werd er opgekraamd. Heel ander verhaal aan de Keizerslaan, aan het PS-hoofdkwartier. Daar bezetten de actievoerders vier uur lang de ingang van het gebouw. Zij wilden tot elke prijs PS-voorzitter Paul Magnette spreken, maar dat was niet wederzijds. In een gesprek met PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej, het tegenvoorstel van de PS, hadden de activisten dan weer geen zin.

Op spandoeken was te lezen ‘L’énergie au peuple’ en ‘Social & climat – Même combat’. Met wat goede wil sluit die tweede boodschap naadloos aan bij het ecosocialisme dat Magnette uitdraagt, maar de PS’er liet zich dus niet zien. Pas om 15 uur verlieten de activisten het PS-gebouw.

Eén op vijf

Van Paul Magnette gesproken, toen die zich vorige week outte als kandidaat-premier, gaf hij ook mee dat de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen een van de speerpunten van de PS-campagne wordt. De laatste tijd geeft PS-ondervoorzitter Willy Demeyer de boodschappen van zijn voorzitter graag een extra zetje. Maandag zette hij een foto van het PS-partijbureau op zijn sociale media. ‘Socialiste donc feministe’ plaatste hij er als sticker bovenop. Op de foto is Magnette te zien, geflankeerd door zijn PS-partijsecretaris Laurent Pham, Amaury Caprasse, de voorzitter van de studiedienst IEV, de eerder vermelde Willy Demeyer en ondervoorzitter Anne Lambelin (PS). Ze zitten voor een grote projectie met de vraag ‘Quelle place pour les femmes au sein du parti socialiste?’. Binnenkopper op Twitter: ‘Welke plaats voor vrouwen binnen de socialistische partij? 1 plaats op 5 blijkbaar.’