Massaproces tegen Hongkongse activisten van start

De 47 activisten worden ervan beschuldigd in 2020 illegale voorverkiezingen te hebben georganiseerd, tegen de toenemende macht van Peking. Het proces zal drie maanden duren.

In Hongkong is maandag het grootste proces voor schendingen van de omstreden veiligheidswet van start gegaan. Er staan in totaal 47 beklaagden terecht, zo heeft de Hongkongse krant South China Morning Post meegedeeld.

Bij de 47 beklaagden bevinden zich enkele bekende prodemocratische activisten, zoals de vroegere studentenleider Joshua Wong en jurist Benny Tai. Achttien van de 47 verdachten hadden voor de start van het proces nog meegedeeld dat ze de aanklachten verwerpen. Maar tijdens de openingszitting maandag hebben twee van die beklaagden hun verklaring gewijzigd en alsnog schuldig gepleit, zo melden Hongkongse media.

De meesten beklaagden zitten al twee jaar in voorarrest. Ze worden ervan beschuldigd illegale voorverkiezingen te hebben georganiseerd om oppositiekandidaten aan te duiden voor de verkiezingen voor de Wetgevende Raad, het Hongkongse parlement, in 2020. Op die manier zouden ze de staat in gevaar hebben gebracht en de veiligheidswet hebben overtreden. De verkiezingen van 2020 werden uiteindelijk geannuleerd wegens de coronapandemie.

Nieuwe kieswet

Al eerder stonden activisten terecht omdat ze het hadden opgenomen tegen de staat. Zo werd Edward Leung, een 30-jarige activist en voorstander van de onafhankelijkheid van Hongkong, vorig jaar na vier jaar gevangenisstraf vrijgelaten. Leung was een leider van Hong Kong Indigenous, een inmiddels ontbonden politieke groep die anti-China-protesten organiseerde en pleitte voor ‘lokalisme’. Daarbij werd de lokale Hongkong-identiteit gepromoot, niet de Chinese.

• Activist Edward Leung vrijgelaten in Hongkong

Het kiessysteem in Hongkong is sinds de districtsverkiezingen van 2019 drastisch veranderd. Zo kan de kiezer kan nog maar 20 van de 90 mandatarissen rechtstreeks aanduiden. Voordien had de gewone Hongkonger inspraak op de helft van de zitjes. De wet ondermijnt volgens tegenstanders de ruime autonomie die Hongkong was gegarandeerd.

Daarom vonden in 2019 massademonstraties plaats - om te protesteren tegen de toenemende macht van Peking over de voormalige Britse kroonkolonie. In 2020 werd een einde gemaakt aan de protesten door de afkondiging van een strenge veiligheidswet, die gericht is tegen activiteiten die door Peking als terrorisme, afscheuring of samenspanning met het buitenland worden beschouwd.

Het proces zal ongeveer drie maanden duren.