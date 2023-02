Ook de Syrische oorlogsprovincie Idlib is zwaar getroffen door de aardbeving in Zuidoost-Turkije. Die regio is extra kwetsbaar, zegt vertaler Muhammad Kadoni. ‘Veel gebouwen hier waren al beschadigd in de oorlog en daardoor minder schokbestendig.’

Muhammad Kadoni woont nabij de Syrische stad Al-Dana in de oorlogsprovincie Idlib. Het is het enige gebied dat nog niet in handen is gevallen van het leger van de Syrische president Bashar al-Assad. Van ...