Opnieuw zeehond doodgebeten door hond in Oostende

Op het strand van Oostende is een zeehond met bijtsporen van een hond gevonden. ‘Hou honden op het strand aan de leiband.’

‘Het is al de derde of vierde keer in een korte periode’, zegt Inge De Bruycker van het North Seal Team (NST). Dat bewaakt zeehonden die komen uitrusten op het strand. Maar voor de zeehond op het strand van Oostende kwam alle hulp te laat. Donderdagavond werd het dier opgemerkt voor het Kursaal. ‘Een van onze vrijwilligers ging ter plaatse en zag in eerste instantie dat het dier lag te rusten op zijn zij. Pas toen het zich omdraaide, werden wonden en bloed vastgesteld’, vertelt De Bruycker. ‘Wat bleek: het dier was zwaar toegetakeld door een hond.’

Meteen werden de verzorgers van Sea Life Blankenberge erbij gehaald. ‘We hebben het diertje meteen medicatie gegeven en meegenomen naar ons opvangcentrum’, vertelt Steve Vermote. ‘Spijtig genoeg is het daar vrijdag overleden. Waarschijnlijk was het dier naar het strand gekomen omdat het ziek was. We hebben longwormen vastgesteld. Maar de bijtwonden waren onmiskenbaar van een hond.’

Het kadaver werd overgenomen door de Universiteit van Gent, waar momenteel een autopsie wordt uitgevoerd. Naar de doodsoorzaak zal het wellicht niet lang zoeken zijn. ‘Toen we het dier gewassen hebben, konden we vaststellen hoe diep die wonden waren’, vertelt Vermote. ‘Het lag op vijftig à honderd meter van de waterlijn, en dat voor het Kursaal, waar veel wandelaars komen.’

Leiband

Een kleine twee weken geleden werd al een dier aangevallen door een loslopende hond: die zeehond overleefde de aanval.

‘Ik vind het verschrikkelijk’, zegt De Bruycker. ‘Wat kunnen we nog meer doen? We hebben al zo vaak gesensibiliseerd, we stellen perimeters in wanneer een diertje komt uitrusten. Maar wanneer we mensen in Oostende vragen om hun hond aan te lijnen, worden we vaak uitgelachen. Jullie hebben geen bevoegdheid, klinkt het dan vaak. Het is om wanhopig van te worden.’

Nochtans waarschuwt Inge dat ook viervoeters risico’s lopen. ‘Een zeehondenpup maakt geen kans tegen een hond. Maar als een hond een volwassen zeehond aanvalt, zou dat omgekeerd ook verkeerd kunnen aflopen. Ze kunnen agressief uit de hoek komen. Als je je hond graag ziet: hou ze op het strand aan de leiband.’

De Bruycker roept op om toch het nodige te doen als je hond een zeehond heeft gebeten. ‘Dat kan altijd gebeuren. Maar verwittig alstublieft ons team of Sea Life. Dan kunnen we het dier tenminste helpen.’