Frankrijk gaat pornosites blokkeren voor minderjarigen

Wie in Frankrijk naar een pornografische site surft, zal binnenkort langs een leeftijdscontrole moeten passeren. Zo wil de minister van Digitale Transitie Jean-Noël Barrot de toegang tot porno beperken voor minderjarigen.

‘In 2023 zal het voor onze kinderen afgelopen zijn met de toegang tot pornografische sites’, zegt de Franse minister van Digitale Transitie Jean-Noël Barrot in Le Parisien. Alle websites voor volwassenen zullen moeten voldoen aan de nieuwe maatregel, anders zullen ze niet meer te bereiken zijn in het land. De details van de maatregel zullen in de loop van de week worden voorgesteld en tegen september worden ingevoerd, meldt dezelfde krant.

Pornosites vragen gebruikers momenteel al om hun leeftijd te bevestigen door hun geboortedatum in te voeren, of ‘Ik ben meerderjarig’ aan te klikken. Maar zulke systemen zijn te eenvoudig om te omzeilen. De nieuwe leeftijdscontrole moet gebeuren via een digitaal attest, waarvan de technische details nog niet zijn uitgewerkt. De uitdaging daarbij zal zijn om de anonimiteit van de gebruikers te bewaren. Volgens Barrot is ‘Frankrijk daarmee het eerste land ter wereld dat zo’n oplossing voorstelt’.

Bescherming van persoonsgegevens

Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt er momenteel een wet rond online veiligheid besproken in het parlement, waarbij de regering websites wil verplichten betrouwbare technologie te gebruiken voor leeftijdscontrole.

In Louisiana, een staat in het zuiden van de Verenigde Staten, vereist een wet sinds 1 januari dat een kopie van een identiteitsbewijs wordt getoond alvorens toegang te krijgen tot websites waarvan ten minste een derde van de inhoud ‘schadelijk is voor minderjarigen’.

Wereldwijd is er een consensus over het verbod op pornosites bij minderjarigen, maar verschillende plannen om een leeftijdscontrole in te voeren stuiten op het probleem van de bescherming van persoonsgegevens.