Podcast| Gaat Vlaams Belang Dries Van Langenhove echt missen?

De voorzitter van Vlaams Belang, Tom Van Grieken, kan niet genoeg benadrukken hoe zeer zijn partij Dries Van Langenhove gaat missen. En diens bijna 40.000 voorkeurstemmen, bedoelt hij allicht. Maar zou het werkelijk? Want eigenlijk was Dries Van Langenhove vooral een blok aan het been van Vlaams Belang geworden.





Collega Simon Andries schreef zaterdag in de krant een artikel over Dries Van Langenhove en de extreme meningen die hij post op sociale media. Enkele uren later lag Van Langenhove buiten. Toeval? Simon Andries analyseert.

