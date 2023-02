Ontploffing met zware vuurwerkbom schrikt straat in Gent op

De Wondelgemstraat, een drukke straat in de Gentse wijk Rabot, is in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een ontploffing. Die werd veroorzaakt door een bom met een combinatie van vuurwerk en brandversnellers, zegt het gerecht. Wie erachter zat, is onduidelijk.

Buurtbewoners hebben het over een ‘zware knal’ die de straat iets na 2 uur opschrikte. ‘De knal was zo hard dat ons hele huis daverde’, zegt één bewoner aan Het Nieuwsblad. ‘Het was een serieuze ontploffing. De brandweer zei dat ze het tot in de kazerne aan de Nieuwevaart hadden gehoord.’

Volgens de bewoners ontplofte kort na 2 uur ’s een projectiel in of aan een kapsalon in de Wondelgemstraat. Daarna was een zware knal te horen. Op beelden van veiligheidscamera’s zou te zien zijn hoe er iemand wegvluchtte.

De glazen deuren van het pand in kwestie zijn beschadigd en er is lichte rook- en brandschade te zien. Ook een deur aan de overkant van de straat is beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond.

Brandversnellers

Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. De Wondelgemstraat was tot 7 uur ’s ochtends afgesloten door de politie. Het parket stelde een branddeskundige aan en liet de ontmijningsdienst Dovo ter plaatse langskomen, samen met het labo.

‘Uit de eerste bevindingen van de branddeskundige gaat het om een niet-accidentele brand’, zegt het parket in een mededeling. ‘Er werd een combinatie van pyrotechnisch materiaal en brandversnellers gebruikt.’

Het onderzoek naar de dader of daders loopt volop. ‘Er werden stalen genomen voor verder onderzoek’, zegt het parket.

De ontploffing doet denken aan de aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu, maar het is gissen of dat ook bij dit incident in Gent speelt. Volgens onze informatie zou er ook een spandoek met twee namen en het woord ‘dieven’ zijn teruggevonden in het geviseerde kapsalon. Het parket zegt dat ‘alle pistes worden onderzocht’.