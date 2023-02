Dreigt puntenaftrek voor Manchester City? Club aangeklaagd na meer dan 100 financiële overtredingen

De club van onze landgenoot Kevin De Bruyne is aangeklaagd door de Premier League voor de overtreding van de Financial Fair Play-regels. Vierjarig onderzoek heeft meer dan 100 vermeende overtredingen aan het licht gebracht.

In een verklaring van de bond staat dat de vermeende overtredingen zijn begaan in negen verschillende seizoenen vanaf 2009-2010 tot en met 2017-2018. Een reeks sancties is mogelijk, waaronder puntenaftrek, als de overtredingen worden bewezen. De regerende kampioen van Engeland wordt ook aangeklaagd omdat het niet wilde meewerken aan het onderzoek.

De club zou niet alle financiële informatie die verplicht verstrekt moet worden, hebben vrijgegeven. Het gaat onder andere om ‘inkomsten (inclusief sponsorinkomsten), de verbonden partijen en de exploitatiekosten’. Ook de contracten van trainers en spelers zouden niet gedetailleerd genoeg zijn. De trainer van City tussen december 2009 en mei 2013 was Roberto Mancini. En dan zouden er onder andere ook nog inbreuken zijn op de UEFA Financial Fair Play-regels tussen 2013-2014 en 2017-2018.

City werd in februari 2020 door de Europese voetbalbond voorlopig voor twee jaar uitgesloten van de Uefa-competities wegens vermeende overtredingen van de FFP-regels, maar de sanctie werd in juli van datzelfde jaar ongedaan gemaakt door het Hof van Arbitrage voor de Sport. Een onafhankelijke commissie zal zich buigen over de aanklachten.