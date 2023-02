Ex-premier Israël: ‘Poetin heeft me beloofd Zelenski niet te doden’

De Israëlische ex-premier Naftali Bennett heeft in een podcast verteld dat president Poetin zijn Oekraïense collega Zelenski niet zou vermoorden, schrijft The Guardian. Dat beloofde de Russische president toen Bennett hem vorig jaar bezocht in Moskou, net na de inval in Oekraïne.

In een podcast met de Israëlische journalist Hanoch Daum vertelde Naftali Bennett – premier van Israël tussen juni 2021 en juni 2022 – over zijn bemiddelingstrip naar Moskou vorig jaar. Daar had Bennett een opmerkelijke conversatie met de Russische president Vladimir Poetin.

‘Ik vroeg hem: “Ben je van plan om Zelenski te doden?” Hij antwoordde: “Ik zal Zelenski niet vermoorden.” Toen ik vroeg om dat te beloven, herhaalde hij: “Ik zal Zelenski niet vermoorden.”’

Onderweg naar de Moskouse luchthaven belde Bennett prompt naar Volodimir Zelenski om hem te vertellen wat Poetin had beloofd. ‘Zelenski vroeg me of ik 100 procent zeker was. Ik bevestigde.’

Bennett vertelde ook dat Zelenski, tijdens de bemiddeling van de voormalige Israëlische premier, akkoord was gegaan om de ambitie om bij de Navo te gaan, te laten varen. Daarnaast zou Poetin hebben laten vallen dat hij naar de ontwapening van Oekraïne streefde om de oorlog te beëindigen.

Iraanse drones

Na de inval in Oekraïne vorig jaar werd Bennett verrassend de eerste westerse leider die de rol van bemiddelaar opnam. Dat was niet zonder eigen belang, aangezien hij een manier zocht om de Russische steun voor eigen militaire operaties in Syrië niet te verliezen. Uiteindelijk bracht de missie van Bennett weinig zoden aan de dijk.

Een paar maanden later viel de regering van Bennett en in november trok hij zich terug uit de politiek. De huidige Israëlische premier Benjamin Netanyahu zette Bennetts beleid rond de oorlog in grote mate verder. Momenteel biedt Israël Oekraïne humanitaire en medische hulp. Voorlopig blijven wapenleveringen en leveringen van luchtverdedigingssystemen uit, ondanks de nadrukkelijke vraag van de Verenigde Staten en Oekraïne.

Toch gaf Netanyahu eerder al aan dat die piste van wapenleveringen wordt onderzocht. Het gebruik van Iraanse drones aan Russische kant zou de rechtstreekse oorzaak zijn, aangezien Iran als een dreiging wordt gezien door Israël. Die laatste zou al informatie over de drones hebben gedeeld met Oekraïense officieren en Kiev al aangeboden hebben te helpen om een ‘levensreddend vroegtijdig waarschuwingssysteem’ op te zetten om burgers te beschermen bij luchtaanvallen. Ook zei Netanyahu in een interview met de Amerikaanse zender CNN dat hij een rol als bemiddelaar wel ziet zitten, maar alleen als beide partijen hem zouden vragen.