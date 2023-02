‘Overal verwoeste gebouwen en huizen die in brand staan’

In het Turkse stadje Pazarcik vrezen overlevenden dat er nog veel slachtoffers onder het puin liggen. Heel wat gebouwen zijn er verwoest door de aardbeving in de nacht van zondag op maandag. Getuigen vertellen over de chaos en vernieling.

‘Ons huis ziet er aan de buitenkant stevig uit, maar binnen zijn er overal barsten’, zegt Nihat Altundag aan de Britse krant The Guardian. ‘Overal rond me zie ik verwoeste gebouwen, huizen staan in brand. Andere huizen staan op instorten. Een gebouw stortte zojuist in op 200 meter van waar ik nu sta. Goddank zijn onze vrienden veilig. We hebben verhalen gehoord over mensen die niet uit hun huis kunnen. Er zijn ook veel mensen die we niet kunnen bereiken.’

‘Pazarcik ligt in puin’, zegt bewoner Hüseyin Sati aan dezelfde krant. ‘Een buur van me heeft zijn rug gebroken toen hij tijdens de aardbeving van het balkon sprong.’ Volgens Sati begonnen burgers na de aardbeving verwoed te graven om zo mensen van onder het puin te halen. ‘Twee van mijn vrienden liggen onder het puin. We proberen hen te bereiken.’

Bij de aardbeving van een kracht van 7.8 op de schaal van richter werden intussen al zeker 600 doden en meer dan 2.000 gewonden geteld. Zowel Turkije als buurland Syrië werd getroffen.