Colonne fruittelers onderweg richting Brussel

Een colonne van een vijftigtal fruittelers met tractoren is maandagochtend onder impuls van Actiegroep Fruittelers en Cepifruit richting Brussel vertrokken. Ze vinden dat ze geen eerlijke prijs krijgen voor hun producten.

De stoet van misnoegde fruittelers vertrok maandagochtend rond 6 uur in Glaaien (Glons) in de provincie Luik. Via de gewestweg N3 trekken zij via Oerle, Sint-Truiden, Boutersem en Tervuren helemaal naar Oudergem. Daar houden ze halt aan de hoofdzetel van Comeos en worden er toespraken gegeven.

De prijs die de fruittelers momenteel voor hun product krijgen, vinden ze veel te laag. Ze komen er niet mee uit de kosten in tijden van crisis. Een evenwichtige verdeling van de winst op hun product is de oplossing volgens de fruittelers.

‘Wij willen een eerlijke prijs voor een eerlijk product’, verduidelijkt Xavier Laduron, woordvoerder van de actie. ‘Ik zeg nooit dat de marges te groot zijn, maar ik zeg wel dat ze niet eerlijk verdeeld zijn. Iedereen moet zijn boterham verdienen, maar het doel is om de marges beter te spreiden.’

De fruittelers hebben Dominique Michel, ceo van Comeos, ook uitgenodigd om te luisteren naar hun eisen en hierover in gesprek te gaan. Na hun actie bij de handelsfederatie trekken de fruittelers nog naar een supermarkt om ter plekke de klanten te sensibiliseren over hun situatie.