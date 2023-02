Meer zon maar ook kouder deze week

Maandag start met zon in het westen terwijl elders laaghangende bewolking en nevel of mist lokaal kunnen aanvriezen. In de Ardennen en in de Kempen zijn gladde plekken mogelijk door bevriezing van natte weggedeelten.

Geleidelijk breekt de zon door het lage wolkendek en wordt het overal wisselend bewolkt. De maxima liggen rond +1 graad in de Hoge Venen, rond 5 of 6 graden in het centrum en rond 7 graden in het westen van het land. Dat meldt het KMI.

Maandagavond en -nacht is het droog en eerst licht bewolkt. In de loop van de nacht groeit de kans op nevel en mist in het westen van het land. Lokaal zou de mist kunnen aanvriezen. Het kan vrijwel overal vriezen met minima tussen -5 graden in Hoog-België en -1 of -2 graden in Laag- België.

Dinsdagochtend is het koud, na een nacht met algemene vorst, maar dan wordt het zonnig. Vooral ten westen van de Schelde is er ’s ochtends nog kans op aanvriezende mistbanken. Het kwik stijgt geleidelijk naar waarden tussen 1 en 3 graden in de Ardennen en tussen 4 en 6 graden in Laag- en Midden-België.

Woensdag wordt een stralende dag. Na een nacht met algemene en matige vorst, klimt het kwik langzaam naar maxima tussen 2 en 5 graden.

Donderdag is het eerst zonnig. In de loop van de dag komt een storing echter uitdoven boven onze regio met vooral in de namiddag meer bewolking. Het zou wel droog moeten blijven. De maxima liggen tussen 2 en 7 graden, ’s ochtends vriest het overal.

Vrijdag kan de zwakke storing van donderdag nog voor bewolking zorgen en in de Ardennen zelfs voor een spatje regen (of enkele vlokjes sneeuw op de hoogten). In de loop van de dag krijgen we meer zon over het westen en het noorden van het land en wordt het droog in de Ardennen. ‘s Ochtends is het nog koud met op veel plaatsen vorst. De maxima liggen tussen 2 en 7 graden.

Zaterdag en zondag wisselen mooie zonnige perioden af met enkele wolkenvelden. Het blijft droog met maxima tussen 4 en 7 graden. ’s Nachts vriest het op de meeste plaatsen.