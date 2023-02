‘Automobilisten reden elkaar van de baan’: Verkeerschaos voor Zillion-feest was samenloop van omstandigheden

De verkeersproblemen van vrijdagnacht bij Flanders Expo lokten het hele weekend boze reacties uit bij wie naar het grote Zillionfeest wilde. Volgens het Mobiliteitsbedrijf ging het om een samenloop van omstandigheden.

Anderhalf uur aanschuiven voor een parkeerplaats was geen uitzondering. Volgens de organisatie van Zillion Projexxx kwam dat onder meer omdat het feest vooral een ouder publiek lokt, mensen die sneller de wagen nemen dan het openbaar vervoer. Dat laatste is bovendien niet evident omdat tramlijn 1, die naar Flanders Expo rijdt, al sinds september onderbroken is door werken.

En er zijn nog oorzaken te bedenken. Het Mobiliteitsbedrijf, exploitant van de grote parkings op de site, werkte vrijdagavond voor het eerst met slagbomen. ‘Mensen moesten het wat leren kennen’, zegt Els Vanderkimpen van het Mobiliteitsbedrijf. ‘Een ticket nemen leidt inderdaad tot wat vertraging. Bij het buitenrijden werken we normaal met nummerplaatherkenning, maar zo veel volk kan dat systeem niet bolwerken.’

Agressie

Gezien de massa die in een zeer korte tijdspannen het terrein op wilde, vindt Vanderkimpen dat alles nog relatief vlot verlopen is. ‘Ja, er waren natuurlijk kinderziektes en daar gaan we aan werken. Maar het grootste minpunt was de agressie op de baan. Automobilisten hadden geen geduld en reden elkaar soms van de baan om vijf minuten eerder te zijn. Op de parking werd dan weer gevaarlijk opgetrokken. Gelukkig bleven zware ongevallen uit.’

Alain D’Haese van Easyfairs, de uitbater van Flanders Expo, ontkent dat de locatie dat soort pieken niet aankan. ‘Bij andere grote evenementen is dat veel minder een probleem. We hebben na verloop van tijd parking D en de parking van Ikea opengesteld. Bovendien was er een politiecontrole die het verkeer nog wat stremde.’ Die politie hekelt dan weer dat sommige automobilisten gewoon op straat bleven staan om mensen af te zetten, wat ook problemen veroorzaakte.

Charlotte De Witte

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) roept organisaties van grote evenementen op om duidelijk te communiceren over alternatieven voor de wagen. ‘Als je op korte tijd honderd keer meer wagens dan normaal ergens naartoe stuurt, krijg je uiteraard problemen. Organisatoren moeten meer kijken naar hun omgeving.’

De grote vraag zaterdag was of het die avond opnieuw zou mislopen. Dan speelde de Gentse Charlotte De Witte voor bijna 20.000 technofans in Flanders Expo. ‘Grote verkeersproblemen zijn uitgebleven’, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. ‘Het publiek was beduidend jonger en nam vooral de fiets. Bovendien waren er shuttlebussen ingelegd van het station tot Flanders Expo. Alles is rustig verlopen.’