Zeker tien doden na zware aardbeving in Turkije, nabij Gaziantep

Een aardbeving met een kracht van 7.8 heeft Turkije getroffen in de nacht van zondag op maandag. Dat heeft het Amerikaanse aardbevingsobservatorium USGS gemeld.

Het epicentrum lag 26 kilometer ten noordwesten van de stad Gaziantep, niet ver van de grens met Syrië. Er is nog niet veel bekend over slachtoffers, wel heeft de gouverneur van de naburige provincie Osmaniye gemeld dat daar vijf doden te betreuren vallen en laat de gouverneur van de provincie Gaziantep weten daar ook daar vijf doden gevallen zijn.

President Recep Tayyip Erdogan zijn medeleven betuigd aan de burgers die door de beving zijn getroffen. Dat heeft het Turkse persagentschap Anadolu gemeld. Volgens de gouverneur van de zuidelijke provincie waar de ramp plaatsvond zijn er zeker vijf doden gevallen.

Erdogan zei ook dat de overheidsdienst voor rampenbeheer (AFAD) en andere eenheden klaar staan voor noodhulp. De aardbeving werd ook gevoeld in buurlanden als Libanon en Syrië.

Aardbevingen komen relatief vaak voor in Turkije, omdat onder het aardoppervlak van het land verschillende tektonische platen samenkomen. In 1999 vielen er 17.000 doden bij een beving in Izmit en nog eens bijna 900 bij een aardbeving in Düzce.