Actrice Viola Davis wint Grammy en wordt achttiende artiest met EGOT-status

De Amerikaanse actrice Viola Davis heeft zondag in Los Angeles een Grammy Award gewonnen. Ze heeft daardoor nu een Emmy, Grammy, Oscar en Tony in haar prijzenkast staan en heeft daardoor de zogenoemde EGOT-status behaald.

De 57-jarige won de prestigieuze muziekprijs in de categorie beste audioboek voor het inspreken van haar memoires Finding Me. Davis won in 2016 een Oscar in de categorie beste vrouwelijke bijrol in de film Fences. Ze had toen al twee Tony’s in de kast staan voor theaterrollen. Een jaar voor haar Oscarwinst pakte ze bovendien een Emmy mee voor beste actrice in televisieserie How To Get Away With Murder.

De actrice is de achttiende persoon ooit die de EGOT-status heeft behaald. De eerste artiest die de vier felbegeerde prijzen bij elkaar sprokkelde was componist Richard Rodgers, in 1962. Onder anderen zangeres Jennifer Hudson, zanger John Legend, actrice Rita Moreno en componisten Alan Menken en Andrew Lloyd Webber volgden.

Er is slechts één persoon met een ‘dubbele EGOT’; Robert Lopez, die onder meer de musical The Book of Mormon en de liedjes van Disneyfilm Frozen schreef. Hij heeft drie Emmy’s, Grammy’s en Tony’s en twee Oscars in de kast staan.