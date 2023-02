Diependaele bepleit wapens voor mobiele belastinginspecteurs

Luchtdruk­geweren en pepperspray: met die wapens wil Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) de ambtenaren van de Vlaamse belastingdienst uitrusten.

Ze zijn met niet zoveel: vijf auto’s in wit-geel geschilderd, met daarop het logo van Vlabel Controle, en zes motards, die vrachtwagens en ­auto’s kunnen onderscheppen op de snelweg. Dat doen ze als ze via weegstrips op de weg vaststellen dat de vrachtwagen te zwaar geladen is, of als via nummerplaatherkenning duidelijk is dat het voertuig geen verkeersbelasting heeft betaald. Ze kunnen ook de uitstoot van wagens controleren en ­geknoei met brandstof opsporen.

Het is een job met pit, want de boetes kunnen hoog oplopen, tot wel 5.000 euro, meteen te betalen of het voertuig moet aan de kant. Daardoor reageren sommige ­bestuurders agressief. Een ambtenaar werd afgelopen jaar zelfs het ziekenhuis ingeslagen, met een ­gekneusde wenkbrauw en een hersenschudding.

Daarom wil de Vlaamse minister van Financiën, Matthias Diependaele (N-VA), dat de ambtenaren van de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) uitgerust worden met luchtdrukgeweren tijdens hun controles. Dat zei hij zondag bij VTM Nieuws.

Er is officieel toestemming ­gevraagd aan federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Die zou de vraag ­weldra voorleggen aan de regering.

Opleiding

In 2021 waren er volgens cijfers van het kabinet-Diependaele 19 incidenten, waarvan de helft verbale agressie. In de andere helft van de gevallen escaleerde het tot fysiek geweld. Vorig jaar ging het om 38 incidenten, waarvan twee derde met geweld. Er zouden ook bestuurders zijn die het verschil niet direct opmerken met de politie, en die daarom meteen agressief reageren en de ambtenaren omver trachten te rijden.

De minister zegt dat de controleurs op de weg, die de intercepties doen, ‘uiteraard’ een opleiding zouden moeten volgen voor ze met het wapen de weg op mogen. ‘Het gaat om defensieve wapens, waar je niemand mee kunt doden, maar die qua afschrikking al voldoende effect hebben’, aldus de minister. De controleurs zouden daarnaast pepperspray en handboeien krijgen. De ambtenaren die de pv’s ­opmaken, zouden alleen de ­pepperspray krijgen.

Diependaele wijst erop dat het aantal bestuurders die geen verkeersbelasting betalen, door deze controles gedaald is, van 3 naar 0,6 procent, of een winst van ruim 33 miljoen euro.