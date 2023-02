Man op de vlucht nadat hij moeder en twee jonge kinderen heeft vermoord

In de Houtmolenstraat in Overpelt bracht een man zondagavond een vrouw en twee jonge kinderen om het leven. Vervolgens sloeg hij op de vlucht. De politie is een klopjacht gestart.

Het drama gebeurde in een appartementsblok met vijf flats. De dader bracht daar een vrouw en haar jonge peuter en kleuter om het leven. Vervolgens sloeg hij op de vlucht. Wie op het drama is uitgekomen is nog niet duidelijk. Evenmin is het bekend wanneer de drievoudige moord heeft plaatsgevonden. Iemand uit de buurt zag zondag rond 17.45 uur wel drie politiewagens en een mug-team arriveren op de plaats delict. Een vrouw kwam hen al krijsend tegemoet.

De lokale politie HANO (Hamont-Achel-Neerpelt-Overpelt) deed de eerste vaststellingen en lichtte het parket van Limburg in. Van de dader was op dat moment geen spoor. Daarop werd een klopjacht naar de man gestart. De grote middelen worden daarbij niet geschuwd. Onder meer een politiehelikopter, maar ook speurhonden zouden naar de man op zoek zijn. Het is nog niet bekend wie de voortvluchtige is. Het onderzoek loopt nog volop.