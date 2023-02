Zulte Waregem is maat te klein voor Union

Vicekampioen Union heeft Zulte Waregem eenvoudig opzij gezet met 4-0. Yorbe Vertessen vierde zijn debuut in de basis met twee assists, terwijl Mbaye Leye zijn sterkhouders rust gunde voor de komende degradatiestrijd.

Union zet de straffe ongeslagen reeks verder. Zestien competitieduels op een rij hebben de troepen van Karel Geraerts nu al niet verloren. Met de 42 op 48 blijven ze competitieleider Racing Genk onder druk zetten. Tegen Zulte Waregem kwam die reeks op geen enkel moment in gevaar.

Al na negen minuten kwam Union knap op voorsprong. Na balverlies van Zulte Waregem toonde de thuisploeg nog eens hoe dodelijk het kan zijn in de omschakeling. Via Teuma en Yorbe Vertessen ging het naar Puertas, die schoof de 1-0 voorbij Bossut. Vertessen luisterde zijn eerste basisplaats bij Union zo meteen op met een assist en scoorde ook op andere vlakken punten. Met zijn snelheid en drive naar voor toonde hij zich meteen een waardige vervanger voor Dante Vanzeir, die de aftrap nog kwam geven en zo zijn ploeg nog uitzwaaide voor hij naar de New York Red Bulls vertrekt.

b-elftal

Meteen na de 1-0 zette Union Zulte Waregem nog meer onder druk. Vertessen legde de bal goed af naar Boniface, maar zijn schot zoefde voorlangs. En ook Teuma kreeg een schietkans, maar dit keer ging Bossut goed plat. Mbaye Leye moest aan de zijlijn voortdurend bijsturen. De coach van Zulte Waregem had een half b-elftal tussen de lijnen gestuurd en dat liet zich duidelijk voelen. Fadera werkte donderdag in de beker nog een goede wedstrijd af, maar was nu geschorst. Ook Ndour, eveneens sterk in de beker, ontbrak om nog onbekende reden in de selectie. Verder koos Leye ervoor om Vormer en Vossen verrassend op de bank te laten starten. ‘We moeten onze groep goed gebruiken, want we staan nog voor een lastig seizoenseinde’, gaf de coach vooraf als reden.

De degradatiestrijd speelde dus in zijn achterhoofd. Niet onlogisch met volgende week de kelderkraker tegen KV Oostende op het programma en daarna ook de wedstrijden tegen Seraing en KV Kortrijk, maar het zorgde er wel voor dat de bezoekers bijzonder weinig slagkracht hadden voorin. De 19-jarige Lennert Hallaert maakte zijn basisdebuut in de spits en werd zo voor de leeuwen gegooid. Hij liep zich te pletter, maar erg efficiënt was het allemaal niet. Op de flanken werden Drambaiev, Ciranni en Fila dan weer overlopen door Puertas en Adingra. Het Waregemse middenveld leverde wel veel strijd, maar meer ook niet. Het vervolg was keer op keer te slordig. Het was dat Union na het sterke begin snel weer de voet van het gaspedaal nam, dat het lange tijd bij 1-0 bleef.

Union duwt door

In de tweede helft viel die tweede goal dan toch snel. Opnieuw was Vertessen de aangever. De spits die overkwam van PSV snoepte op het middenveld de bal af, zette zich goed door en gaf daarna perfect mee aan Boniface. Die klopte met een lage schuiver Bossut. Een applauswissel even later was zijn deel. Vanzeir genoot intussen mee vanuit de spionkop in het Dudenpark. Leye reageerde wel nog door Vormer en Vossen in te brengen, maar die kwamen te laat. De wedstrijd was gespeeld.

Tien minuten voor tijd maakte Nilsson er zelfs nog 3-0 van. En ook Teuma pikte in het slot zijn doelpunt nog mee met een mooi afstandsschot. Union blijft zo in het zog van leider Racing Genk, dat eerder vanavond won van AA Gent. Zulte Waregem blijft op een degradatieplaats staan en staat voor enkele belangrijke weken in de strijd om het behoud.