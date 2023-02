Leider Genk wint spektakelmatch bij AA Gent

AA Gent had lang uitzicht op een degelijk resultaat tegen de titelfavoriet, maar de Genkse invallers maakten het verschil. De competitieleider won zonder flitsend voetbal met 2-3 op het veld van Gent.

AA Gent – RC Genk mag je ook gerust omschrijven als het duel tussen twee ploegen die op de laatste dag van de wintermercato een belangrijke offensieve pion zagen vertrekken. Bij de Buffalo’s werd totaal onverwacht afscheid genomen van Salah, terwijl de Limburgers dan weer topschutter Onuachu lieten vertrekken naar Southampton.

Beide teams haalden meteen een vervanger in huis. Gent wachtte nog op een document van de Noorse overheid, waardoor aanwinst Orban nog niet speelgerechtigd was; terwijl bij Genk coach Vrancken al een beroep kon doen op Arokodare. De Nigeriaan startte op de bank bij de koplopers die ook opnieuw een beroep konden doen op Cuesta en McKenzie die terugkwamen uit blessure.

Snel doelpunt

Gent zag enkele uren eerder hoe Antwerp en Club Brugg de punten deelden en dat leek hen te motiveren. Bij de eerste scherpe tegenprik lanceerde Castro-Montes de doorgelopen Cuypers. De Gentse topschutter temporiseerde en legde gepast terug op Hong die met links Vandevoordt kansloos liet (1-0). Even later stak Gent alweer de neus aan het venster maar deze keer besloot Castro-Montes, op aangeven van Torunarigha, over.

De thuisploeg was nu duidelijk het betere elftal en na een fraaie combinatie op het middenveld, verstuurde Cuypers een prima voorzet naar de tweede paal waar De Sart centimeters te kort kwam om de 2-0 tegen de netten te duwen. Ondertussen bleef Genk de foute passes opstapelen maar toen Hrosovsky een steekballetje verstuurde op Paintsil omspeelde die vlotjes Nardi en maakte er meteen 1-1 van. Een hard gelag voor de Buffalo’s die de partij onder controle leken te hebben.

Die onverwachte gelijkmaker gaf Genk duidelijk moed en dat resulteerde ook meteen in nog meer Limburgs doelgevaar: toen Paintsil zich op gang trok, vond hij Samatta maar diens poging verdween in hoekschop en even later zoefde een schot van El Khannouss naast de kooi van Nardi. De Genkse opleving was evenwel van korte duur. Gent nam de partij opnieuw in handen maar Cuypers en Piatkowski misten wat geluk waardoor het halfweg toch gewoon 1-1 stond.

De tweede helft begon meteen met een dot van een kans voor de thuisploeg: Fofana draaide goed weg bij zijn vaste bewaker McKenzie maar besloot net te slap in de grijpgrage armen van Vandevoordt. Die tweede periode kreeg vervolgens een remake van de eerste 20 minuten van de eerste helft. Gent bleef vlot combineren terwijl de leiders hun normale niveau maar niet leken te vinden.

Het gemis van Onuachu bleek duidelijk nog niet opgelost. Trésor probeerde het dan maar eens met een vrije trap maar zijn vallende bal ging toch duidelijk over het doel van Nardi. Genk probeerde rond het uur toch iets meer de bal op te eisen en Vrancken gooide vervolgens ook Sor en nieuwkomer Arokodare in de strijd.

Genkse wissels scoren

Die wissels leverden meteen succes op. Tresor, wie anders, zette goed voor vanop links en Sor die net iets sneller reageerde dan Ngadeu, kopte de bal voorbij een kansloze Nardi (1-2). Het werd nu weer een genietbare partij want Gent ging verwoed op zoek naar de gelijkmaker. Onder impuls van een indrukwekkende Piatkowski en het sterke duo Cuypers-Castro-Montes duwde de thuisploeg Genk tegen eigen doel.

Vanhaezebrouck bracht met Lemajic en Hauge nog twee frisse pionnen tussen de lijnen, terwijl die andere invaller, Depoitre, Vandevoordt tot een prima redding dwong. greep in en bracht Preciado en Castro. Genk sleepte zich nu naar het einde, terwijl Gent nu alles op alles zette om een nieuwe nederlaag te voorkomen. Piatkowski ging nog eens zijn kans, maar Vandevoordt was bij de les.

Efficiëntie bleek opnieuw de achilleshiel van Gent want na balverlies van Hauge, scoorde de vrijstaande Arokodare via de paal de 1-3 en leek zo de partij op slot te gooien. Dat was maar schijn want toen Vandevoordt zich liet betrappen op een zeldzaam foutje, maakte Depoitre meteen de 2-3. Alle hens aan dek nu bij Genk, dat ondanks het Gentse slotoffensief, de zege over de streep trok.