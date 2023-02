Klacht voor homofoob geweld in Sint-Gillis

Een 28-jarige man zou het slachtoffer geworden zijn homofoob geweld in de Brusselse metro. Hij diende een klacht in, zo meldt de nieuwssite Bruzz.

Arthur Forest (28) werd gisterennamiddag aangevallen in premetrostation Sint-Gillisvoorplein. Volgens hem gaat het om drie jongeren van nog geen vierteen jaar oud. Ze zouden hem, zo zegt Forest, uitgemaakt hebben voor ‘flikker’ alvorens ze hem fysiek aanvielen. Forest liep ernstige verwondingen op in het gezicht. Hij diende een klacht in bij de politie. Politiewoordvoerster Sarah Frederix bevestigt dat er een klacht werd ingediend en dat het onderzoek loopt.

j’ai été agressé mardi dans l’après-midi au métro Parvis de Saint-Gilles à Bruxelles, après avoir été traité de « pédé » (sans doute car portant un sac rose licorne et un bonnet rose qui a disparu), et ne pas m’être laissé faire. je me suis défendu. j’ai une fracture au visage. pic.twitter.com/7NAEemiEux — (off) arthurforest (@arthurforest) February 3, 2023

Op zijn sociale media vertelt Forest dat hij wel vaker te maken krijgt met verbale agressie. ‘Ik denk dat het komt omdat ik er niet uitzie als een ‘doorsnee man’. Ik draag een eenhoornrugzak en een roze muts en dat lokt blijkbaar verbale agressie uit’, aldus Forest.

De man liep meerdere verwondingen op. Hij zou een breuk aan zijn jukbeen hebben en is geraakt in zijn oog.