Van der Poel klopt Van Aert in sprintduel op WK veldrijden

Mathieu van der Poel heeft in Hoogerheide zijn vijfde wereldtitel gewonnen. Na een spannend duel met Wout van Aert versloeg hij de Belg in een sprint. In de achtergrond werd Eli Iserbyt derde.

Een opvallend beeld voor de start: Wout van Aert moest op de tweede rij starten en koos ervoor om pal achter Mathieu van der Poel te gaan staan. Onze noorderburen namen een scherpe start met een indrukwekkende sprint van Lars van der Haar, maar ook Van Aert was bij de les en was vrijwel meteen de eerste Belg in koers.

Na nog geen halve ronde zat het werk van Van der Haar er al op en reden de grote twee al op kop: Wout versus Mathieu, de strijd was begonnen. Bij de eerste passage aan de finish was het verschil met de rest al zestien seconden. Het ging waanzinnig snel op het droge parcours - de tweede ronde met een gemiddelde van bijna 29 kilometer per uur.

Tijdens de openingsronden was het Van der Poel die verschillende keren het gashendel opentrok. De Nederlander bestookte onze landgenoot tijdens de tweede en derde ronde met enkele stevige versnellingen, maar Van Aert gaf geen krimp.

Spannende strijd om brons

In de achtergrond was er ondertussen een nieuwe cross begonnen: de strijd om plaats drie leek aanvankelijk een Belgisch onderonsje te worden. Revelatie Gerben Kuypers reed een dijk van een koers en kreeg Michael Vanthourenhout bij zich. Iets over halfweg koers moest Kuypers toch de rol lossen en was de Belgische kampioen op weg naar brons, tot Vanthourenhout pech had en toch weer opgepeuzeld werd door de achtervolgers.

Ook de strijd om de wereldtitel bleef razend spannend. Elk om de beurt probeerden Van Aert en Van der Poel elkaar te lossen, maar de twee topfavorieten waren alweer heel erg aan elkaar gewaagd en een sprint leek onvermijdelijk. ‘Ze gaan elkaar er niet af krijgen’, zei ook Sven Nys in de live-uitzending van Sporza.

Ook in de laatste ronde konden de twee elkaar niet lossen. De balkjes werden niet meer gebruikt om ervandoor te gaan en de onvermijdelijke sprint kwam er. Van der Poel ging heel vroeg aan en sprintte naar zijn vijfde wereldtitel.