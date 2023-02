Shirin van Anrooij soleert naar wereldtitel bij beloften

Shirin van Anrooij heeft zich zondagmiddag in Hoogerheide zoals verwacht tot wereldkampioene bij de beloften gekroond. De Nederlandse domineerde uitgerekend op haar 21ste verjaardag van begin tot einde. Het Britse toptalent Zoe Bäckstedt (18) maakte ook wel indruk en pakte het zilver. De Tsjechische Kristyna Zemanová vervolledigde het podium. Onze landgenote Julie Brouwers finishte als tiende.

Al heel snel in koers werd het duidelijk dat er geen maat stond op Shirin van Anrooij, de topfavoriete die dit seizoen al zes crossen won bij de elite. Ze kreeg eerst enkel Zoe Bäckstedt mee, maar ook het Britse toptalent moest de rol tijdens de tweede ronde lossen.

Slechte start Belgen

De twee deelnemende Belgische vrouwen misten hun start volledig. Na één ronde kwam Julie Brouwers pas als zestiende over de streep, Kiona Crabbé zat nog verder op positie 28. De twee knokten zich wel nog terug en uiteindelijk finishte Brouwers nog nipt binnen de top tien.

Voorin was er nog even een heel klein beetje spanning. Bäckstedt gaf zich niet zomaar gewonnen en hield de kloof met Van Anrooij nog een tijdje op negen seconden, maar in ronde vier kwam de definitieve beslissing. Van Anrooij diepte de kloof uit tot een twintigtal seconden en de koers was gereden. Aan de finish was het verschil uiteindelijk 28 seconden. Toch ook een knappe prestatie van de drie jaar jongere Bäckstedt. En de Tsjechische Zemanova was dolblij met haar derde plaats.

Top tien:

1. Shirin van Anrooij (Ned)

2. Bäckstedt (GBR) +28”

3. Zemanová (TSJ) +1’14”

4. Schreiber (LUX) +1’38”

5. Fouquenet (FRA) +1’44”

6. Burquier (FRA) +1’53”

7. Bentveld (NED) +2’21”

8. Duraffourg (FRA) +2’37”

9. Krahl (DUI) +2’38”

10. Brouwers +3’15”