Petra De Sutter: ‘Wet op kernuitstap gaat deze regeerperiode niet op de schop’

De huidige federale regering zal de wet op de kernuitstap niet afschaffen of fundamenteel wijzigen. Dat zei Groen-vicepremier Petra De Sutter in De zevende dag. Open VLD had opgeroepen om dat wel te doen.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zei zaterdag in De ochtend dat de wet op kernuitstap net ‘helemaal vervangen moet worden’ door ‘een nieuwe wet met nieuwe deadlines’.

Het kernkabinet van de federale regering besloot vrijdag om een beperkte levensduurverlenging van bijkomende kerncentrales te laten onderzoeken voor de probleemwinters van 2025 tot 2027, maar Lachaert pleit ervoor om de reactor van Tihange 1 ineens tien jaar langer open te houden. Het is daarnaast geen geheim dat de liberalen ook werk willen maken van de bouw van nieuwe, flexibele en properdere kerncentales, de zogenaamde SMR’s of small modular reactors. Ook daarvoor moet de wet worden aangepast.

• Regeringstop wil ook oudste kerncentrales langer open

Groen-vicepremier Petra De Sutter is daar echter niet van overtuigd. ‘Naar die kleinere modulaire reactoren laten we onderzoek verrichten, maar dat gaat over centrales die er ten vroegste in 2040 zullen zijn’, zei ze in De zevende dag. ‘We hebben dus nog zeventien jaar om die wet aan te passen. Voor de sluiting van de oudere centrales zullen de data in de wet moeten worden aangepast, maar de wet gaat niet op de schop en zal tijdens deze regeerperiode geen fundamentele wijziging ondergaan.’

Splijtstof opsparen in de zomer

Volgens De Sutter heeft het kernkabinet vrijdag overigens besloten om te laten onderzoeken of de splijtstof kan worden opgespaard in de zomer zodat de oudere kerncentrales een winter langer mee kunnen. ‘De totale levensduur van die brandstof wordt niet verlengd’, stelde ze duidelijk.

De bevoorradingszekerheid is vooral problematisch in de winter van 2025-2026, gaf Elia volgens De Sutter aan. ‘Voor die winter is er geen alternatief (...) We kunnen dus alleen maar kijken naar Tihange 1 en Doel 1 of Doel 2 voor die ene winter.’ Ook voor 2026-2027 is er mogelijk nog extra nucleaire capaciteit nodig, becijferde Elia, maar dat is volgens De Sutter ‘geen uitgemaakte zaak’.