Dat hij als ‘vader van’ het WK-parcours in Hoogerheide heeft gebouwd, waarop straks een tweestrijd tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel wordt verwacht? Geen punt vindt Adrie van der Poel (63) zelf. ‘Wie zegt dat ik Mathieu zou bevoordelen, is niet geïnformeerd.’

De gigantische viptent naast het parcours in Hoogerheide doet even dienst als de persoonlijke persruimte van Adrie van der Poel, wanneer we hem donderdag, twee dagen voor het WK veldrijden, spreken. Hij ...