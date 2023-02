Hollerbach wint met stug STVV Duits onderonsje tegen het KV Kortrijk van Storck

STVV boekt een zuinige zege in een weinig kansrijke pot voetbal tegen KV Kortrijk. De gewonnen drie punten zullen deugd doen voor de Limburgers, die uitstekend blijven presteren onder Hollerbach. KV Kortrijk daarentegen ziet Seraing wat naderen in de strijd om het behoud.

We kregen geen pikant wedstrijdbegin voorgeschoteld in het Daio Wasabi Stayen Stadium. Beide ploegen keken de kat wat uit de boom in de hoop geen vroege treffer te incasseren. Toch was het de uitploeg die als eerste de match kruidde met een mix van balbezit en kleine kansen. Selemani werkte een bal naast het doel van doelman Schmidt, maar het was Kadri die de reflexen van de Japanse doelman voor het eerst deftig testte. De Algerijnse dribbelaar vuurde een kogel af op de rand van de rechthoek. Schmidt ranselde het leer uit de winkelhaak. Het thuispubliek hield even de adem in.

Discutabele penalty

KV Kortrijk kreeg de touwtjes in handen. Op een bepaald moment had de ploeg van Storck meer dan 65 procent balbezit. D’Haene, die zijn eerste basisplaats verkreeg onder zijn nieuwe oefenmeester, voelde zich in zijn sas. De linksachter strooide met slimme ballen en hoge crosses naar zijn goede vriend Avenatti. Veel leverde dat niet op en dan weet je dat de tegenpartij komt opzetten. Koita, die geel achter zijn naam had, ging alleen door op doel van KVK-goalie Vandenberghe en ging onderuit. De eerste echte dreiging van de Kanaries. Scheidsrechter Vergoote trok in gedachten rood, maar werd door Van Driessche naar de VAR geroepen. Na een korte raadpleging ging de bal toch op de stip. Terecht, maar KV Kortrijk had er misschien ook wel eentje verdiend toen Selemani enkele minuten eerder tegen de grond ging in de Truiense zestien. Bruno trok zich niets aan van deze discussie en trapte de bal in doel via de lat en de rug van Vandenberghe. Pech voor KVK, want verdiend kon je de voorsprong voor Sint-Truiden niet echt noemen.

Het doelpunt vlak voor rust gaf STVV meer moed. Het drukte KV Kortrijk op zijn eigen helft en gaf achterin niet veel meer weg. Anderzijds creëerden de Kanaries zelf amper kansen, een slaapverwekkende tweede helft. De Truienaars springen over Cercle in het klassement naar een achtste plek. Voor KV Kortrijk daarentegen is het naar beneden kijken. De Kerels blijven in de onderste regionen kamperen.